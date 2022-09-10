Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi tepki toplamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li mason Tunç Soyer, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin yıkılışının ve işgalinin sembolü olan Agamemnon ismini savunarak, "Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bu nasıl tahammülsüzlük" demişti.
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Beceriksizliğiyle İzmir'i yönetemeyen mason CHP'li Tunç Soyer, 3 kıtayı 623 yıl boyunca yöneten Osmanlı'yı "gaflet, delalet hatta hıyanet içinde" ifadeleriyle hedef aldı
Yunan işgaline tek laf etmeyen CHP'li Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. " dedi. Yunan aşığı CHP'li Tunç Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı
Mason Tunç Soyer'den Yunan Kralı'na amansız savunma
Öte yandan Tunç Soyer'in Yunan aşkı ortaya çıktı. Osmanlı'ya hakaretler yağdıran CHP'li mason Tunç Soyer'in Yunan Kralı'nı amansız bir şekilde savunduğu belirlendi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalarda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Anadolu'ya saldıran Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi büyük tepki çekmişti.
Yüzer iskelenin başka bir CHP'li Urla Belediyesi'ne ait olduğunu ve ismi kendisinin koymadığını belirten Tunç Soyer, Yunan Kralı Agamemnon'u ise amansız bir şekilde savunmuştu.
"Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir?"
CHP'li mason Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savunmuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda konuşan Soyer, Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu savunarak, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur? Bu nasıl tahammülsüzlük." ifadesinde bulunmuştu
Kadifekale'nin Türkçe yerine Yunanca ismini kullanmıştı
Tunç Soyer'in yaptığı açıklamada Kadifekale'ye "Pagos" diyerek Yunanca ismini kullanması da tepki çekmişti. Soyer sözlerinin devamında "Pagos adından neden rahatsız olunur?” ifadesinde bulunmuştu.
Çarpıcı ayrıntı: Osmanlı'yı işgal antlaşması Agememnon isimli savaş gemisinde imzalandı
Avrupalı devletler için önemli bir isim olan Agememnon, İngiliz savaş gemisinde de kullanıldı. Yönetiminde masonların bulunduğu İttihat ve Terakki Fırkası'nın savaşa sürüklediği Osmanlı Devleti'nin fiilen yıkılmasına neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni'de Agememnon savaş gemisinde imzalanmıştı.
Tunç Soyer, seni bu da mı rahatsız etmiyor?
Öte yandan, "Yunan kralı Agememnon'dan rahatsız olmayan Tunç Soyer, Agememnon savaş gemisinden de mi rahatsız olmuyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.