Osmanlı'ya hakaret eden mason Tunç Soyer'den 'Yunan kralı'na amansız savunma: Bu nasıl ruh hali!

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Beceriksizliğiyle İzmir'i yönetemeyen mason CHP'li Tunç Soyer, 3 kıtayı 623 yıl boyunca yöneten Osmanlı'yı "gaflet, delalet hatta hıyanet içinde" ifadeleriyle hedef aldı

Yunan işgaline tek laf etmeyen CHP'li Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. " dedi. Yunan aşığı CHP'li Tunç Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı

Mason Tunç Soyer'den Yunan Kralı'na amansız savunma

Öte yandan Tunç Soyer'in Yunan aşkı ortaya çıktı. Osmanlı'ya hakaretler yağdıran CHP'li mason Tunç Soyer'in Yunan Kralı'nı amansız bir şekilde savunduğu belirlendi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalarda, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Anadolu'ya saldıran Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi büyük tepki çekmişti.

Yüzer iskelenin başka bir CHP'li Urla Belediyesi'ne ait olduğunu ve ismi kendisinin koymadığını belirten Tunç Soyer, Yunan Kralı Agamemnon'u ise amansız bir şekilde savunmuştu.

"Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir?"

CHP'li mason Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savunmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda konuşan Soyer, Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu savunarak, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur? Bu nasıl tahammülsüzlük." ifadesinde bulunmuştu

Kadifekale'nin Türkçe yerine Yunanca ismini kullanmıştı

Tunç Soyer'in yaptığı açıklamada Kadifekale'ye "Pagos" diyerek Yunanca ismini kullanması da tepki çekmişti. Soyer sözlerinin devamında "Pagos adından neden rahatsız olunur?” ifadesinde bulunmuştu.

Çarpıcı ayrıntı: Osmanlı'yı işgal antlaşması Agememnon isimli savaş gemisinde imzalandı

Avrupalı devletler için önemli bir isim olan Agememnon, İngiliz savaş gemisinde de kullanıldı. Yönetiminde masonların bulunduğu İttihat ve Terakki Fırkası'nın savaşa sürüklediği Osmanlı Devleti'nin fiilen yıkılmasına neden olan Mondros Ateşkes Antlaşması, Limni'de Agememnon savaş gemisinde imzalanmıştı.

Tunç Soyer, seni bu da mı rahatsız etmiyor?

Öte yandan, "Yunan kralı Agememnon'dan rahatsız olmayan Tunç Soyer, Agememnon savaş gemisinden de mi rahatsız olmuyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.