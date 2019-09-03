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Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı çağırarak Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerine Türkiye’nin verdiği tepkiyi protesto etti. Beyrut yönetimi, Türkiye'nin hatasını düzeltmemesi durumunda ilişkilerin bozulabileceği imasında bulundu. Lübnan'ın bu tavrı "hem suçlu hem arsız" yorumlarına neden oldu.

03 Eylül 2019 Salı 23:48
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakan Basil, Türkiye’nin diplomatik ilişkilere ve iki ülke arasındaki tarihi ve dostça ilişkilere uygun olmayan ifadeler ve dille yapılan 1 Eylül 2019 tarihli ve 258 sayılı açıklamasıyla ilgili Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı bakanlığa çağırdı” dendi.

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İlişkilerin bozulmasıyla tehdit

Açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın Politik Ve Konsolosluk İşleri Departman Direktörü Hadi Huri’nin, “yanlış anlaşılmayı önlemek, iki ülke arasındaki çok iyi ilişkileri korumak ve bozulmasının önüne geçmek” amacıyla Türk tarafının hatayı açık bir ifadeyle düzeltmesini talep ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 23:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yahu herif zaten Hristiyan.! Ne bekliyorsun ki Yahu herif zaten Hristiyan.! Ne bekliyorsun ki 15 dk önce
    Şu herifi haber yapmayın
  • Kadem cavusoglu Kadem cavusoglu 18 dk önce
    Yokmu sunun suratina bir Osmanli tokati cakacak bir babayigit.

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