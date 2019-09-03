Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bakan Basil, Türkiye’nin diplomatik ilişkilere ve iki ülke arasındaki tarihi ve dostça ilişkilere uygun olmayan ifadeler ve dille yapılan 1 Eylül 2019 tarihli ve 258 sayılı açıklamasıyla ilgili Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl’ı bakanlığa çağırdı” dendi.

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İlişkilerin bozulmasıyla tehdit

Açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın Politik Ve Konsolosluk İşleri Departman Direktörü Hadi Huri’nin, “yanlış anlaşılmayı önlemek, iki ülke arasındaki çok iyi ilişkileri korumak ve bozulmasının önüne geçmek” amacıyla Türk tarafının hatayı açık bir ifadeyle düzeltmesini talep ettiği bildirildi.

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