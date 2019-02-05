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Osmanlı'ya hakaret eden BAE'li Veliaht Prens Papa'nın yanında el pençe divan durdu

Osmanlı Devleti’ne işgalci diye hakaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid, Papa’nın önünde el pençe divan durdu.

05 Şubat 2019 Salı 01:10
Osmanlı'ya hakaret eden BAE'li Veliaht Prens Papa'nın yanında el pençe divan durdu

Katoliklerin Lideri Papa, Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Papa'nın önünde saygı duruşu

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in, Papa Francesco'nun önünde ellerini bağlayarak duruşu objektiflere yansıdı.

Osmanlı'ya hakaret etmişti

Öte yandan Şeyh Muhammed bin Zayid'in İslam’a büyük hizmetleri olan Osmanlı Devleti’ne hakaret ettiği ve işgalci dediği unutulmazken, Papa’nın önünde kendi dininin lideriymiş gibi durması, ziyaretin akılda kalan noktası oldu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 01:10
  1. Papa
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Muhammed bin Zayid
  4. Papa Francesco
  5. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid

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