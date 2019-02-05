Osmanlı'ya hakaret eden BAE'li Veliaht Prens Papa'nın yanında el pençe divan durdu
Osmanlı Devleti’ne işgalci diye hakaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid, Papa’nın önünde el pençe divan durdu.05 Şubat 2019 Salı 01:10
Katoliklerin Lideri Papa, Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Papa'nın önünde saygı duruşu
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in, Papa Francesco'nun önünde ellerini bağlayarak duruşu objektiflere yansıdı.
Osmanlı'ya hakaret etmişti
Öte yandan Şeyh Muhammed bin Zayid'in İslam’a büyük hizmetleri olan Osmanlı Devleti’ne hakaret ettiği ve işgalci dediği unutulmazken, Papa’nın önünde kendi dininin lideriymiş gibi durması, ziyaretin akılda kalan noktası oldu.
YORUM YAZ