Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik imza
1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.31 Ağustos 2018 Cuma 16:47
Mor-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Salih Sel ile bir araya gelen Mehmet Güven'in, 1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Futbola İstanbul Kanarya Azimspor'da başlayan Mehmet Güven'in, Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Osmanlıspor formaları giydiği aktarıldı.
KAYNAK: AA
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