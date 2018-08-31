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Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik imza

1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:47
Osmanlıspor'dan Afyonspor'a! 1 senelik imza

Mor-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Salih Sel ile bir araya gelen Mehmet Güven'in, 1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Futbola İstanbul Kanarya Azimspor'da başlayan Mehmet Güven'in, Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Osmanlıspor formaları giydiği aktarıldı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 16:47
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