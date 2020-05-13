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Spor

Osmanlıspor'da yeni başkan Mehmet Emin Katipoğlu oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:53:10 -
Osmanlıspor'da yeni başkan Mehmet Emin Katipoğlu oldu

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da Sadık Dik'in yerine başkanlık görevine Mehmet Emin Katipoğlu getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu kararıyla başkan değişikliğine gidildi ve yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu oldu.

Osmanlıspor'un Ankaraspor adıyla mücadele ettiği dönemde takımı amatör kümeden alarak Süper Lig'e kadar çıkarma başarısı gösteren Katipoğlu'nun, tekrar bu görevi üstleneceği vurgulandı.

Ankaraspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra futboldan kopmayan ve Yeni Malatyaspor'da da başkanlık görevini üstlenen Mehmet Emin Katipoğlu, takımı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarmış, bu kulvarda da play-off oynatma başarısı göstermişti.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor, Katipoğlu başkanlığında 2. Lig'de olduğu dönemde Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda eleyerek adından söz ettirmişti.


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