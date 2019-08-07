Osmanlıspor'da sezon hazırlıkları - Bolu kampını tamamlayan Başkent ekibi, hazırlıklarını Ankara'da sürdürdü



ANKARA (AA) - Bolu kampını tamamlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlıklarına Ankara'da devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman gerçekleştirdi. Başkent ekibi, günün tek antrenmanına iki grup halinde yapılan ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlardaki koordinasyon çalışmasının ardından oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde koordinasyona yönelik pas organizasyonunda bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı sonlandırdı. Osmanlıspor, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.



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