Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçına hazır

Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçına hazır25 Kasım 2018 Pazar 21:15
ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Tetiş Yapı Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent ekibi, Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle Bolu'da yapılacak karşılaşma için kara yoluyla bu kente geçti.
Boluspor Tesisleri'nde akşam saatlerinde antrenmana çıkan mor-sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yaklaşık bir saat süren çalışma gerçekleştirdi.
Hafif tempolu antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla sona erdi.
Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor arasındaki haftanın kapanış karşılaşması, yarın saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
YORUM YAZ