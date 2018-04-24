Osmanlıspor Başakşehir'e kilitlendi
Osmanlıspor, Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.24 Nisan 2018 Salı 22:28
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana "core" çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal antrenmana katılmazken, İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımdan ayrı çalıştı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı tek antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
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