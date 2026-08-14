Osmanlı’nın zarif mirası pulda yaşatılıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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PTT AŞ, “Osmanlı Kaftanları” temalı 45 TL değerindeki anma pulunu ve 90 TL’lik ilkgün zarfını satışa sundu. Tarihi kaftanların pul üzerindeki yolculuğuna eşlik eden ilkgün damgası da aynı gün PTT Pul Müzesi’nde kullanılmaya başlandı.
PTT AŞ, 14 Ağustos 2026 tarihinde “Osmanlı Kaftanları” konulu 45 TL (90 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Ulus/ANKARA adresinde “Osmanlı Kaftanları 14.08.2026 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.