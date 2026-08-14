Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

Ancak ülkede siyasi gerilim ve protestolar bitmedi. Gergin geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte çok sayıda protesto düzenlendi ve Mısır askeri darbenin eşiğine geldi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es Sisi öncülüğünde gerçekleştirilen askeri darbe ile Muhammed Mursi yönetimi sona erdirildi. Ancak ülkede gerilim bitmedi. Darbe karşıtı protestolar günden güne artarken, başta İslami kesim ve İhvan destekçileri olmak üzere yüz binlerce insan sokaklara döküldü. Protestolarda ordu güçleri onlarca sivili katletti.