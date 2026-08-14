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Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

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Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

14 Ağustos 2013'te Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabia Meydanı'nda düzenlenen müdahalede yüzlerce gösterici hayatını kaybetti. Mısır'da 2011'de başlayan Arap Baharı sürecinde, ülkeyi uzun yıllar yöneten Hüsnü Mübarek devrilmiş ve ardından serbest seçimler yapılmıştı. Seçimlerin ardından Müslüman Kardeşler (İhvan) büyük bir başarı elde etti. İhvan'ın siyasi partisi olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, 16-17 Haziran 2012’de gerçekleştirilen seçimleri kazanarak, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.

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Foto - Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

Ancak ülkede siyasi gerilim ve protestolar bitmedi. Gergin geçen yaklaşık 1 yıllık süreçte çok sayıda protesto düzenlendi ve Mısır askeri darbenin eşiğine geldi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es Sisi öncülüğünde gerçekleştirilen askeri darbe ile Muhammed Mursi yönetimi sona erdirildi. Ancak ülkede gerilim bitmedi. Darbe karşıtı protestolar günden güne artarken, başta İslami kesim ve İhvan destekçileri olmak üzere yüz binlerce insan sokaklara döküldü. Protestolarda ordu güçleri onlarca sivili katletti.

#2
Foto - Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

Rabia Meydanı katliamı Darbe karşıtı protestolardan en kapsamlısı, başkent Kahire'deki Rabia Meydanı'ndaki oturma eylemleriydi. Sisi cuntası, 11 Ağustos günü, eylemin sona erdirilmesi, aksi takdirde meydana müdahale edileceği yönünde bir açıklama yaptı.

#3
Foto - Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

Eylem sona erdirilmeyince, 14 Ağustos günü sabah namazı sonrasında Rabia ve Nahda meydanlarındaki sivil göstericilere yönelik bir saldırı başlattı.

#4
Foto - Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı

Hafif ve ağır silahlar, keskin nişancılar, askeri araçlar meydandaki göstericilere saldırdı. Aynı zamanda meydandaki çadırlar, posterler ve göstericilerin kaldıkları yerler ateşe verildi. Katliamda binden fazla sivil Sisi liderliğindeki askeri güçler tarafından öldürüldü. Birçok sivilin cesedi yakıldı, iş makinalarıyla cesetler kaldırıldı. Meydanlardaki camilere sığınan onlarca sivil, camilere düzenlenen saldırılarla katledildi. Rabia ve Nahda meydanlarındaki katliamlarda gerçek ölü sayısı hiçbir zaman açıklanmadı. Kaynak: Mepa News

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