Mısır'ın kara lekesi! Rabia katliamının 13’üncü yılı
14 Ağustos 2013'te Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabia Meydanı'nda düzenlenen müdahalede yüzlerce gösterici hayatını kaybetti. Mısır'da 2011'de başlayan Arap Baharı sürecinde, ülkeyi uzun yıllar yöneten Hüsnü Mübarek devrilmiş ve ardından serbest seçimler yapılmıştı. Seçimlerin ardından Müslüman Kardeşler (İhvan) büyük bir başarı elde etti. İhvan'ın siyasi partisi olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, 16-17 Haziran 2012’de gerçekleştirilen seçimleri kazanarak, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.