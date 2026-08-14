  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süper Lig’de yeni sezon Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlıyor! İşte muhtemel 11’ler Ersoy: Müzemizi bütün yönleriyle yeniledik! Depremin ardından Gaziantep arkeoloji müzesinde yeni dönem Savaş kızışıyor! Küresel hayduttan uçak gemisi takviyesi Ve büyük müjde verildi: O emeklilerin maaşı artacak Fransa'da pokemon krizi: Değeri tam 80 bin euro! 'Gürlek'i tanıyoruz' deyip korku salıyorlardı: MİT'çiyiz diyen çete paket oldu Ters kelepçe ile paketlenip tutuklanmıştı! Bayrağımızı yakan alçağın savunması herkesi şaşırttı Irak en büyük ihracat pazarı Hububat ihracatı 7 milyar dolara dayandı Yola fırlayan büyükbaş ortalığı savaş alanına çevirdi! Üç araç birbirine girdi, 6 yaralı!
İslam
6
Yeniakit Publisher
Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi:

Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Kütahya’da Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

#1
Foto - Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Yarışmada erkeklerde Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencisi Hüseyin Salih Özkaya, kızlarda ise Hayme Hatun Kur’an Kursu öğrencisi Sevde Öztürk birinci oldu.

#2
Foto - Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Kütahya İl Müftülüğü tarafından Kur’an kurslarına katılımı artırmak ve hafızlık eğitimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, Kütahya merkez ilçede gerçekleştirildi. Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin katıldığı yarışmada öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma alanındaki bilgi ve becerilerini sergiledi.

#3
Foto - Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Yarışma sonunda erkekler kategorisinde Emir Sultan Kur’an Kursu öğrencisi Hüseyin Salih Özkaya, kızlar kategorisinde ise Hayme Hatun Kur’an Kursu öğrencisi Sevde Öztürk birinci oldu.

#4
Foto - Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Birincilik elde eden öğrenciler, Kütahya genelinde gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması’nda Kütahya merkez ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

#5
Foto - Kütahya’da hafızların güzel rekabeti Kur’an bülbülleri yarıştı, jüri zorlandı

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan Kur’an kursu öğreticileri ile kendilerine destek veren ailelere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı ..
Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı
Gündem

Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı

Kamuoyunun merakla beklediği "Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 sonuçları araştırmacı Murat Kızılboğa tarafından paylaşıld..
Elektrikli araçlarda menzil yarışı kızışıyor: CATL üretim için tarih verdi
Teknoloji

Elektrikli araçlarda menzil yarışı kızışıyor: CATL üretim için tarih verdi

Çinli batarya devi CATL, elektrikli araçlarda daha uzun menzil, yüksek güvenlik ve hızlı şarj vadeden katı hal bataryalarının küçük ölçekli ..
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!
Gündem

Ümit Özdağ balataları iyice yaktı: CHP ve Yeni Parti muhalefet partisi değil!

Bir ara tüm vaktini Suriyelileri mancınıkla sınırın diğer tarafına atma projesine ayıran şimdi ise bütün enerjisini Terörsüz Türkiye projesi..
Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!
Kadın - Aile

Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım!

Öksürük kesen, enerji veren müthiş bir karışım; boğazı yumuşatarak öksürüğü hızla keser. İçindeki baharatlar kan dolaşımını hızlandırır ve v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23