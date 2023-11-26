Osmanlı'nın virüs kalkanı: Karabaş otu, İbn-i Sina'nın 'Beynin Süpürgesi'! Besinlerdeki ileri glikasyona son, yapan kazandı

İşlenmiş gıdalar yerine yıllardır kullanılan İbn-i Sina'nın reçetesinde olan bu bitkinin faydalarından yararlanmaya ne dersiniz!

İbn-i Sina'nın Beynin süpürgesi olarak tasvir ettiği Karabaş otu, hafızaya olan faydasıyla biliniyor ve beyin dostu bir bitki olarak tavsiye ediliyor. Vücuda alınan besinlerin sindirilmesi ve vücut tarafından atılması önemlidir. diyabet ve kalp hastalığı geliştirme riskini artırabilen ileri glikasyon'a son verin.

Karabaş Otu Nedir?

Yeşil ve gri arası bir renge sahip olan gövdesi ve mosmor çiçekleriyle çayırlarda tüm asaletiyle boy gösteren karabaş otu, kendiliğinden yetişebildiği gibi alınan fideleri sayesinde sıcak iklime sahip her yerde özel olarak da yetiştirilebilir.

Mayıs ayının sonlarına doğru çiçek vermeye başlayan güzelim bitknin çiçekleri haziran ayı bitmeden toplanmaya başlanır. Toplanan çiçekler, gölgede kurutulur. Tamamen kurumuş karabaş bitkisi havayla teması minimum seviyede olacak cam kavanozlarda, saklama kaplarında ya da poşetlerde uzun süre saklanabilir.

Son olarak, karabaş bitkisinin çiçeklerini toplarken ezmemeye dikkat etmenizin iyi olacağını da söylemeden geçmeyelim. Çünkü ezilen karabaş çiçeği etrafa hoş olmayan bir koku salar.

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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, insan sağlığına birçok faydası bulunan karabaş otunun kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabaş otunun lavanta bitkisi ile aynı aileden olduğunu belirten Koran, “Karabaş otu, yabancı lavanta ve keşiş otu olarak da bilinir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde yetişen, vitamin ve mineraller yönünden son derece zengin olan karabaş otu kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum gibi mineralleri de bünyesinde barındırır” dedi.

SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR

Karabaş otunun içerdiği linalol ve linalil astat sayesinde yumuşak bir kokuya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Serhan Koran, “Karabaş otunun çay buharının ya da yağının koklanması depresyon, anksiyete ve sinirlilik durumlarında sakinleştirici olarak çok etkili olup, epilepsi dediğimiz sara hastalarında da tedaviye destek olarak kullanılıyor. Karabaş otu çayı hazırlanışı; normal çay gibi suyu kaynattıktan sonra 1 bardak su içine 1 tutam karabaş otu eklenir. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendikten sonra içime hazır hale gelir. Buharını ise hem ağızdan hem burundan soluyabiliriz” şeklinde konuştu.

KARABAŞ OTU KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

Karabaş otunun içerdiği saponinler ve yüksek potasyum sayesinde kolesterolü düşürücü ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğunu belirten Koran, “Karabaş otunun ağrı kesici, balgam söktürücü, egzama yaralarını iyileştirici ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Karabaş otunun uçucu yağı da cilt gençleştirmede, kırışıklık gidermede ve cildi nemlendirmek için de kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Bunların dışında karabaş otunun içerdiği perililalkol ve geraniol maddesi sayesinde kan kanseri, akciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinde de etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Karabaş otu nasıl tüketilmeli?

En etkili çay tarifi olan, İbrahim Saraçoğlu karabaş otu çayı tarifi genel olarak şöyledir. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu ya da iki çay kaşığı yeterli.

Karabaş otu nasıl kullanılır?

Tarif 1.

Kaynayan suyun içerisine, bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu atın ve ağzını kapatarak 2-3 dakika daha kaynatın. Çayı 5 dakika demlemeye bırakın, ardından suyunu süzün. İçerisine bir tatlı kaşığı bal ve 2-3 damla limon suyu ekleyerek tüketebilirsiniz. Karabaş otunu günde en fazla 2 fincan tüketebilirsiniz.

Karabaş otu, biz çok farkında olmasak da kozmetik sanayide büyük önem taşıyan bitkilerden. Kendisinden parfümden sabuna kadar birçok ürünün yapımında yararlanılıyor. Bunun dışında doğrudan karabaş otundan çıkarılan yağlar da bulunuyor. Harici kullanımda, yani vücudunuza dıştan uygulayarak karabaş otunun ağrıları dindirme ve vücuda dinginlik verme özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Karabaş otu yağı, bu özellikleri sayesinde özellikle masaj yağı olarak çok tercih ediliyor.

Tarif 2.

Karabaş otunun çayını yapmak içinse kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarını alıp üzerine kaynatılmış su ilave ederek demleyebilirsiniz. Bir bardak çay için 6-7 adet çiçek ve yaprak yeterli olacaktır. Kuru karabaş otunu 4 dakika, tazesini ise 7 dakika kadar demlemeniz yeterli.

Tarif 3.

Aynı zamanda karabaş otundan reçel yapıldığını da söylemeden olmaz. Mor renkli çiçek kısmı kullanılıp 15 dakika kadar kaynatılarak yapılan bu reçel, tadı için değil sadece bu şifalı otun faydalarından yararlanmak için ilaç niyetine tüketiliyor. Siz de böyle bir reçel yapıp tüketmek istiyorsanız öncesinde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Karabaş otu ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan etkisi olan karabaş otu zayıflamak isteyenlerin ödemden kurtulmasına yardım ediyor. Kilo vermekte zorlanıyorsanız; karabaş otunun suyunu ya da bitki çayını düzenli olarak içerek ödemlerden kurtulabilirsiniz.

Karabaş otu çayı kimler kullanamaz?

Eğer gereğinden fazla karabaş otu tüketirseniz, terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Karabaş otunun faydaları kısaca:

Zekayı ve hafızayı güçlendirir ve zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderir. Arap-Fars geleneğinde çoğu beyin bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır. Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler, rahatlatır.

Karabaş otunun zararları

Karabaş otu zararları arasında fazla tüketim sonucunda karın ağrısı riski yer alır. Öte yandan aşırı kullanımı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile sonuçlanabilir. Uzun süreli kullanımı, böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karabaş otunu hamileler, hassas cildi olanların kullanması tavsiye edilmez.

Son olarak, hamilelik ya da emzirme dönemlerinde ise tıpkı diğer pek çok ek besin gibi karabaş otunu tüketmeniz tavsiye edilmez.

Bilgi: Besinlerdeki İleri Glikasyon nedir?

Besinlerin mikrobiyal güvenliğini, raf ömrünü ve lezzetini iyileştirmek için uygulanan ısıl iş- lem, modern besin endüstrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İleri glikasyon son ürünleri (AGE'ler) proteinler, lipidler ve nükleik asitlerin enzimatik olmayan glikasyonundan endojen olarak üretilen heterojen bileşiklerdir. Normal metabolizmanın bir parçası olan AGE'ler, ekzojen olarak da organizmaya alınabilmektedir.