Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif: Vişneli sarma Zeytinyağlı yaprak sarmayı vişneli olarak hiç denediniz mi? Cevabınız 'hayır' ise hemen kağıdı-kalemi alıp bu enfes lezzetin tarifini not etmenizi tavsiye ederiz...

Yaprak sarması olmayan bir bayram düşünmek neredeyse imkansızdır. Zeytinyağlı yaprak sarma mayhoş tadıyla her daim sevilir. Sarmanın içerisine vişne eklenince ise ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan bu lezzet patlaması ile misafirlerinizin yüzünü güldürecek. Vişneli yaprak sarma Malzemeler: Yarım kilo yaprak

3 adet soğan

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

300 gram çekirdeksiz vişne

1 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

3/4 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limon

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Nane

Yenibahar

Tarçın

Karabiber Taze asma yapraklarını bol suyla yıkayıp, haşlayın. Zeytinyağının yarısını bir tencere alın ve soğanları kavurun. Suda bekletilen kuş üzümlerini süzün. Kuş üzümlerini ve dolmalık fıstıkları soğanlarla birlikte kavurun. Tencereye yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurma işlemine devam edin. Pirinçler kavrulunca tencereye su ve vişne suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 10 dakika pilavı pişirin. Demlenen pilavın içine baharatları ve kalan yağı eklenip güzelce karıştırın. Pilavın içiresine vişne ve nar ekşisi de ekleyin. Ardından asma yapraklarını sarın. Sarmayı kısık ateşte az suda 30-35 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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