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Gündem Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu'ndan Ermenistan'a tarihi tokat
Gündem

Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu'ndan Ermenistan'a tarihi tokat

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Azerbaycan halkına on yıllardır zulmeden Ermenilere tarihi gerçeklerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:33:00 -
Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu'ndan Ermenistan'a tarihi tokat

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Abdulhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

'Ermenistan Karabağ'dan derhal çekilmeli'

İşgalci Ermenistan'ın Karabağ topraklarından geri çekilmesi yönünde çağrı yapan Kayıhan Osmanoğlu, "Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan şartsız bir şekilde çekilmesini, komşuluk hukukuna uymayan bu tür davranışlardan bir an evvel vazgeçmesini, bazı devletlerin oyununa gelmemelerini ve tarihten ders almalarını bir Osmanlı torunu olarak kendilerine hatırlatıyorum." dedi.

Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki bugün hala 'Ermeni' diye bir millet varsa bu dedem Fatih Sultan Muhammed Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra Bizans zulmü altında inim inim inleyen Ermeni halkına sahip çıkması sayesindedir. Bir Osmanlı torunu olarak kanımın son damlasına kadar kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumu ifade etmek isterim. Bu menfur saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki bizi ayağa kaldırmasınlar. Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz."

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