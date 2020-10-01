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Gündem Osmanlı tokadı yiyince diplomasiyi hatırlıyorlar
Gündem

Osmanlı tokadı yiyince diplomasiyi hatırlıyorlar

Türk-İslam coğrafyasında yaşanan soykırımlara yıllarca sessiz kalan ABD, AB ve BM; ne zaman ki Müslümanlar gasp edilen haklarını geri alıp, sahada başarı gösteriyor işte o zaman diplomasiyi hatırlayıp, barış havarisi kesiliyor. Geçmişte Kıbrıs’ta, Bosna’da, Türkiye’nin terör örgütlerine vurduğu ağır darbe sonrası Suriye’de yaşanan senaryo şimdi de Azeri kardeşlerimizin Osmanlı tokadı ile dağıttığı işgalci Ermenistan için devreye sokuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:21:00 -
Osmanlı tokadı yiyince diplomasiyi hatırlıyorlar

Dünyanın gözü önünde Türklere ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen hak gasplarına ve katliamlarına sesini çıkarmayan sözde hür dünya, ümmetin kendi haklarını geri almak için başlattığı her mücadeleye köstek oluyor. Yıllardan bu yana mazlumlara yönelik uygulanan sistematik zulüm karşısında üç maymunu oynayan Batılı devletler, Müslümanların sahada üstünlük kurduğu her askeri harekat sonrası ‘diplomasi’ naraları atıyor. Kıbrıs’taki Rum, Bosna’daki Sırp, Azerbaycan’daki Ermeni ve sınırlarımızdaki terör örgütünün kanlı eylemlerini görmeyen Batılı devletler, sorunun çözümü için başlatılan karşı harekatlar sonrası ise ‘barış’ lafını dillendirmeye başladı.

Akgül: Diplomasiyi silah olarak kullanıyorlar

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Batı ve emperyalist politikaları ve tarihsel kökleri içerisinde Batı bloğu içerisinde sayabileceğimiz Rusya hiçbir zaman güçlü bir Müslüman ve Türk coğrafyası istemez. Bu nedenledir ki ikiyüzlü siyasetini hep uygular. İslam coğrafyası üzerimde zulümlere kılını bile kıpırdatmayan, ağırdan alan Batı, Müslümanların olası bir başarısını engellemek, hakkı olanı vermemek için bu defa da diplomasi silahına sarılır” şeklinde konuştu. Batı’nın İslam coğrafyasına karşı riyakar bir politika izlediğini kaydeden Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı bunu hep yaptı. Batı’nın sahte barış çağrılarına itibar etmemek lazım. Niyetlerinin asla samimi bir barış olmadığını bilmek lazım. Onlar haklarını savunan bir Müslüman topluluk istemiyorlar.”

Çakır: Hakkımız olanı masada hiç vermediler

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Batı, bize ne zaman hakkımız olan toprağı masada vermiştir? Hiçbir zaman vermediler. Biz ancak bileğimizin gücüyle almak için harekete geçtik. O zaman da baktılar ki iş tersine dönüyor, barış diye tutturdular. Kıbrıs’ta, Bosna’da ve son olarak da Azerbaycan’da benzer bir tavır takınıyorlar” ifadelerini kullandı. Batı’nın çeyrek asırdan fazladır Karabağ’daki Ermeni mezalimini görmediğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti: “1990’lı yılların başından beri Karabağ’da Ermeni eliyle gerçekleşen insanlık dramını görmüyorlar, Azerbaycan’ın gasp edilen toprakları hakkında tek söz söylemiyorlar. Azerbaycan kendi hakkını ve hukukunu savunmak için ayağa kalktığında ve üstünlük sağladığında hemen ‘barış’ diye tutturuyorlar. Bu kabul edilebilir bir tavır değil. Batı’nın barıştan ne anladığını da gözler önüne seren bir tablodur bu.”

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Yorumlar

ABDÜLHAMIT

Super
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ALPER

BUNLARIN ZİHNİYETİ ÇİFTE STANDART BU HAÇLI YAPILANMASINA TAVİZ VERLMESİN SAHADA KAZAN, MASADA KAYBETTİRME POLİTİKASI GÜDÜYORLAR TAVİZ YOK NET BATIYA TAVİZ YOK NOKTA
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