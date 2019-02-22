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"Osmanlı prensesi değil, daniskasının daniskası"

Sözcü’nün ‘Bidon Kafa’sı Yılmaz Özdil, her gün iftiralar attığı Osmanlı’nın hanedan üyesi olduğunu iddia ettiği Zeynep Osman ile röportaj yaptı. Osman’ın Mustafa Kemal’i ilginç sözlerle övmesi hakkında konuşan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatin Dağıstanlı, dikkat çeken yorumlarda bulundular.

22 Şubat 2019 Cuma 12:48

 yeniakit.com.tr  Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 1991’de 80 yaşındaki Ertuğrul Osman ile evlenen Zeynep Osman’ı padişah gelini olarak tanıttı ve bir röportaj yaptı. Röportajın en ilginç kısmı ise başlığı oldu. Başlıkta Zeynep Osman’ın, “Atatürk'ü inkar edenler 'Türküm' dememeli, 'Osmanlıyım' dememeli” şeklindeki sözlerine yer verildi. Atatürk’ü inkar etmenin ne anlama geldiği merak konusu olurken, Afgan kralının yeğeninin kızının Osmanlıcılık dersi vermesi de tepki çekti.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili programında, mezkûr röportaj da masaya yatırıldı.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, “Yılmaz Özdil’e diyorum ki; Sen Türk’üm deme, Osmanlıyım hiç deme. İnsan şu röportajı, bu başlıkla yayınlamaktan imtina eder.” sözleriyle konuya giriş yaptı.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Yani Osmanlı’ya sabahtan akşama kadar küfredeceksiniz, ondan sonra Osmanlı edebiyatı yapacaksınız.” görüşünü paylaştı.  

“Daniskasının daniskası”

Röportajdaki kadının Abdülhamid’in gelini olduğu iddiaları hakkında da konuşan Karahasanoğlu, “Baktığınız zaman Afgan kralının yeğeninin kızı çıkıyor hanımefendi.” dedi. Karahasanoğlu’nun sözleri üzerine Dağıstanlı, “Yani daniskasının daniskasının daniskası çıkıyor” karşılığını verdi.

“1991’de gelin olmuş, Osmanlıcılık dersi veriyor”

İsmet İnönü’yü aklamak için Afgan kralının yeğeninden medet umuyorlar. Osmanlı torunları çıkıp, birebir kendi anne ve babalarından duyduklarını anlatıyorlar.” tespitinde bulunan Karahasanoğlu, Özdil’in konuştuğu kadın için, “1991’de gelin gelmiş. Gelin olduğu tarihte de (eşi) Ertuğrul Osman da 80 yaşında. 1991’de 80 yaşındaki adamla evlendikten sonra Osmanlı oluyor hanımefendi. Ondan sonra bize de Yılmaz Özdil’in üzerinden Osmanlıcılık dersi vermeye çalışıyorlar. Bu yaptıklarının hiçbir manası yok. Kendi manşetleriyle de çelişiyorlar.” dedi ve Sözcü’nün bugünkü manşetindeki kutuplaşma karşıtı manşetle bu röportaj başlığının uyumsuzluğundan bahsetti.

“‘Kayınbabamız haindi’ desin”

Türkiye’deki yapıya ters olan kanunlar alınmışsa, bunları oturur konuşuruz. Bunların yanlış olduğunu da söyleriz. Bu Atatürk’ü inkar etmektir, etmemektir, boş bir tartışma. Atatürk’ün neyini inkar edeceksin?” ifadesini kullanan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Eşine saygısı varsa, eşini bu ülkede yaşatmayan kanunu çıkarmış Atatürk. Çıksın onunla ilgili iki kelime etsin. Desin ki, ‘bu kanun yanlıştı’ veyahut da ‘doğruydu’. ‘Bizim kayınbabamız haindi. Türkiye Cumhuriyeti’ne hainlik etmiştir’ diye söylesin. Onlarca yıl kocasıyla Amerika’da yaşamış, Tayyip Erdoğan’ın hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaları için imkan sağlanmış.

“Padişah ilan edebilirler bu dakikadan sonra”

Yılmaz Özdil’in kitap satmak için kullandığı taktiğin bir uzantısı olduğunu belirten usta gazeteci, “Bundan sonrasında da benzer atraksiyonları yapacak. Dün hain dediği insanları çıkaracak, Atatürk lehine bir tane laf alabilirse ağızlarından, artık o adamı padişah mı ilan eder, ne yapar bilemiyorum. Çok meraklılarsa bu hanımefendiyi de padişah ilan edebilirler bu dakikadan sonra. Yeterki onların reytinglerini artırsın, onlara hizmet etsin.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:48
  1. Osmanlı
  2. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Ali İhsan Karahasanoğlu
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Akit TV
  6. Manşetlerin Dili
  7. Zeynep Osman
  8. Ertuğrul Osman
  9. daniska

YORUM YAZ

  • arifarif51 dk önce
    Ertuğrul Osman'ın ilk cumhurbaşkanımız hakkıknda da son cumhurbaşkanımız hakkında da hep olumlu sözleri olmuştur.
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Ayarı bozuk her yana dönüyor Atatürkü över sonrada gider Osmanlıyı artık padişahların yaşamlarını kitaba alır adam cevheri bulmuş eeeee Osmalıya geldiyse padişah çok konu çok

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