  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

14 Mayıs'ı bilen anket şirketi seçime saatler kalan son sonuçları Türkiye'ye ilan etti

Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden SİHA hamlesi! Ankara'dan hemen istediler

'Sandığa gitmezsen serbest kalacak'

Beklenmedik sürpriz ortaklık: Ford şarj istasyonlarını kullanacak! Teknoloji devi gelişmeyi böyle duyurdu

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum" diyen Erdoğan: Sensiz olmaz!

ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi! İmza atıldı: Kim satın alacak?

Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

2'nci tur seçimi dünya basınında New York Times'tan itiraf gibi analiz!

Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki! “Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP’ye hakkımı helal etmiyorum”
Siyaset Osmanlı Ocaklarından bomba açıklama: Kılıçdaroğlu seçimde bize bu teklifi yaptı
Siyaset

Osmanlı Ocaklarından bomba açıklama: Kılıçdaroğlu seçimde bize bu teklifi yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:27:00 -
Osmanlı Ocaklarından bomba açıklama: Kılıçdaroğlu seçimde bize bu teklifi yaptı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Irkçı Ümit Özdağ’a yapılan teklifin aynısının 4 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yapıldığını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklamıştı. Özdağ'ın kararını değerlendiren Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, aynı teklifin kendisine de yapıldığını söyledi. Ümit Özdağ aracılığıyla milliyetçi oyların Kılıçdaroğlu’na çekilmek istendiğine dikkat çeken Canpolat, “FETÖ ve PKK’nın çeşitli pazarlıklarla muhalefetin masasında yer alması ve onlara verilen sözler, tüm milletimizle birlikte elbette bizi ve Osmanlı Ocakları mensuplarını da son derece rahatsız etmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ümit Özdağ’a yapılan teklifin aynısı şahsıma yapılmıştır” dedi.

Kendisine yapılan bakanlık teklifine ilişkin detayları paylaşan Canpolat, “3 Mart 2019 tarihinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel merkezdeki makamında ziyaret ettim. Bu ziyaret sırasında Millet İttifakı’nı desteklemem halinde İçişleri Bakanlığı ile seçilebilecek bir yerden 5 milletvekili sözü vermiştir” şeklinde konuştu.

Canpolat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlıklarla Avrupa’ya, Amerika’ya, FETÖ’ye, PKK’ya bugüne kadar hangi kirli pazarlıklarla ne gibi sözlerin verildiğini merak ediyorum. Osmanlı Ocakları ve Kadir Canpolat olarak bugüne kadar hiçbir kirli pazarlığın parçası olmadık, bundan sonra da Allah’ın izniyle olmayacağız.

Kaset kumpaslarıyla yıllardır Türk siyasetinin şekillendirilmeye çalışıldığına vurgu yapan Kadir Canpolat, “Son olarak Muharrem İnce’yi kaset üzerinden köşeye ittiler. Oyun ve kaset kumpaslarıyla, montaj ve yalanlarla Allah’a hamdolsun bu millete ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktüremediler. Bizi hiçbir güç, hiçbir kirli oyun Recep Tayyip Erdoğan’dan koparamamış, onun sevgisini bizde bitirememiştir. Çünkü Erdoğan demek Türkiye demektir. Çünkü Erdoğan demek bağımsızlık demektir. Çünkü Erdoğan demek her türlü değerlere sahip olan bizi temsil eden büyük bir lider demektir. Değerleri olmayanlar, bizleri anlayamazlar” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Buna sessiz kalıyor

HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!
HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Siyaset

HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!
Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!
'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!

Sosyal Medya

'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!

Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!
Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!

'Kılıçdaroğlu mavi boncuk dağıtıyor!'
'Kılıçdaroğlu mavi boncuk dağıtıyor!'

Siyaset

'Kılıçdaroğlu mavi boncuk dağıtıyor!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Eee Dört yıldır nerdeydiniz niye açıklamadınız istediğinizi alamayıp bugüne kadar beklediniz belki yine gelirlerde birşeyler koparırız diye mi düşündünüz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23