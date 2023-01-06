Osmanlı mutfağının gerçek süt reçelli ceviz ezmesi tarifi: Süt reçeli ne kadar dayanır? Pratik ve lezzetli tarifler

Reçel severler, farklı tarif arayanlar süt reçelinin tarifi merak ediyor. Süt reçeli tarifini denemek isteyenler arama motorlarında süt reçelinin pratik ve lezzetli tarifini sorguluyor. Peki Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.. Hem basit hem lezzetli süt reçeli tarifi İşte kahvaltı sofrasına farklılık katan Kahveli süt reçeli, tarçınlı süt reçeli ve cevizli süt reçeli tarifleri...

Süt reçeli ne kadar dayanır? Süt reçeli bozulur mu?

Kapağı açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanması uygundur. Kapağı açıldıktan sonra buzdolabında 2-3 ay kadar muhafaza edilebilir. Fakat oda sıcaklığında kapağı açıldıktan sonra en fazla 1 hafta dayanır ve daha sonra tadı değişir. İçerisinde süt bulunduğu için çok daha çabuk bozulur.

1 litre sütten ne kadar süt reçeli çıkar?

Süre ocağınızın verdiği ısı farklı nedeniyle biraz daha uzayabilir. Reçel akıcı ama yüzeyi kaplayorsa kıvamı olmuş demektir. Not: 1 litre sütten 375 ml kadar reçel çıkıyor.

Süt reçeli faydaları nelerdir?

Gerçek adı "dulce de leche" olan süt reçeli aslında İspanyol mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. İspanya'dan tüm dünyaya yayılan bu özel lezzet ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Sadece birkaç malzeme ile yapılabiliyor olması da bu lezzeti benzerlerinden ayırıyor.

Peki, süt reçeli faydaları neler? Neden uzmanlar süt reçelini özellikle çocukların tüketmesini tavsiye ediyor? İşte süt reçelinin faydaları...

Süt reçelinin ekstra faydalı bir özelliği yoktur fakat sütten yapılması, herhangi bir katkı maddesi içermemesi ve nispeten daha hafif bir tatlı olması dolayısıyla tatlı tüketiminde farklı bir alternatif olarak tercih edilebilir.

Yoğun şeker içeriğinden dolayı tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Süt tatlısı olan bu farklı lezzet, bolca süt içeren bir tatlı olması nedeniyle tatlı tüketirken sütün faydalı özelliklerinden yararlanmamızı sağlayabilir. Çünkü süt ve süt ürünleri her yaşta tüketilmesi gereken, kalsiyum bakımından çok zengin besinlerdendir.

Süt ve süt ürünleri tüketimi iskelet ve kas sistemi, çocuklarda büyüme ve gelişme, diş sağlığı, kilo kontrolünün sağlanması ve daha birçok alanda önemli rol oynar. Peki, sadece üç malzemeyle yapılan süt reçeli nasıl yapılır? İşte süt reçeli yapımı...

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Süt reçeli malzemeleri neler? Süt reçeli neyden yapılır?

1 lt hazır süt

1 su bardağı toz şeker

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Gerçek süt reçeli nasıl yapılır?

Tencerenin içine sütü ve şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ediyoruz. O anda biraz süt kabarabiliyor (bunun için mutlaka derin bir tencere kullanılmalı) Ama hızla karıştırmaya devam edersek normale dönüyor.

Sonra orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika ara ara karıştıra karıştıra pişiriyoruz.

Zaten kaynadıkça rengi dönmeye ve koyulaşmaya başlıyor. Böyle olmaya başladığında sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın.

Akışkan bir boza kıvamına geldiğinde kapatıyoruz ve cam bir kavanoza alıp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuduktan sonra bir iki saat buzdolabında beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor.

Tarçınlı süt reçeli

Geniş bir tencereye süt konulur ocağı alınıp kaynatılır. Kaynadıktan sonra içine 1 su bardağı şeker 1 paket kabartma tozu tarçın ve vanilya eklenir köpüğü gidene kadar karıştırılır. Daha sonra kıvam alana kadar bir saat kadar kaynatılır. Sıcak olarak kavanozlara konulup serin yerde bekletiliyor.

Süt Reçeli kahve- Kahveli süt reçeli

Soğuk suyu cezveye alıyoruz. Üzerine türk kahvesi ve süt reçelini ilave edip çok az karıştırıyoruz. Ocağa alıp normal türk kahvesi pişirir gibi pişiriyoruz. Süt reçeli zaten tatlı olduğu için ben şeker koymadım. isteyen şeker ilavesi yapabilir.

Cevizli Süt Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığına yakın silme karbonat (çay kaşığını tam silme dolu yapmadım)

1 kase çok ince çekilmiş ceviz içi

Cevizli Süt Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir tencereye 5 su bardağı sütümüzü ve şekerimizi koyalım. Ocağa alarak şeker eriyene kadar karıştıralım. Şekerimiz eriyince ara ara kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladığında 1 çay kaşığına yakın silme karbonatı ekleyerek ocağın altını da orta dereceye getirerek ara ara karıştırmaya devam edelim. Benim süt reçelimin rengi ve kıvamı tam 60 dakikada oldu. Reçelimiz pişene kadar ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Hatta mutfaktan ayrılmayalım. 60 dakikanın sonunda reçeli ocaktan indirerek bir kase çok ince çektiğimiz cevizi içine boşaltalım. Kaşık yardımı ile iyice karıştırıp sıcakken kavanoza boşaltalım. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldıralım. Hem kıvamı hem de rengi ve lezzeti gerçekten güzel oldu. (Süt Reçeli Cahide tarifidir.) Afiyet olsun.

Püf noktaları: Reçeli yaparken mutlaka derin bir tencere kullanın ki kabardığında taşmasın. Ayrıca reçel pişene kadar sürekli karıştırmayı da ihmal etmeyin.