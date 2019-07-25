Osmanlı İslâm’ın sancağıydı

Dünyaya 6 asır hükmeden Osmanlı’yı bizler gibi diğer akıl sahibi Müslümanlar da özlüyor... Filistin’in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi, Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasını tek bayrak altında topladığını belirterek, özlemini dile getirdi. Tahran’da basın toplantısı yapan Zavavi, Müslüman ve komşu ülkelerin düşman olmaması gerektiğini dile getirirken, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmaması durumunda daha büyük musibetlerin yaşanacağını ifade etti. Zavavi, “Bizim önceden tek bir devletimiz vardı. Osmanlı Devleti, İslam dünyasını bir bayrak altında topluyordu. Osmanlı yıkıldı ve buradan birçok devlet çıktı. Şimdi 60 İslam ülkesi bulunuyor. Bizim bunları bir arada tutan bir birliğe ihtiyacımız var” diye konuştu. “Büyük İsrail” projesine ilişkin bir haritayı gösteren Zavavi, söz konusu projeye göre Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Sina Yarımadası’nın bulunduğu topraklarda bir büyük devlet öngörüldüğünü aktardı.

1999’da Filistin kurulmalıydı

Birleşmiş Milletler’de (BM) 1948’de alınan karar ile Filistin’in yüzde 56’sının Yahudilere, yüzde 42’sinin Filistinlilere ve yüzde 2’sinin uluslararası alan şeklinde paylaştırıldığını ve bu şekilde tanındığını aktaran Zavavi, “İsrail kuruldu ancak Filistin hâlâ kurulmadı. Biz o karara muhalefet ettik ve Filistin’in yüzde 78’i işgal edildi. Altı Gün Savaşı’nda Sina, Golan ve Filistin topraklarının tamamı İsrail’in eline geçti. Oslo’ya göre 1999’da bizim bir devletimiz olmalıydı ancak şimdiye kadar bu olmadı. Biz zafere ulaşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” derken Filistinli grupların birleşip direnmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Osmanlı ile nefes almıştı

Tahta çıkar çıkmaz Filistin’in bütün topraklarını sarayın mülkü haline getiren Sultan 2. Abdülhamid Han, Filistin’deki Yahudi yerleşiminin önünü kesti. Filistin mirasının ağırlığını omuzlarında taşıyan Cennet Mekan Abdülhamit Han, Siyonizm’in Filistin’e yerleşme çabaları karşısında dimdik durdu. Filistin mücadelesini sürdüren Abdülhamid, para karşılığında Filistin topraklarını isteyen ABD heyetini kovmaktan dahi çekinmedi.