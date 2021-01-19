Osmanlı Hanedanı'nın Reisi Dündar Abdulkerim Osmanoğlu Hak'ka yürüdü

Osmanlı Hanedanı'nın yaşayan en yaşlı üyesi Dündar Abdulkerim Osmanoğlu Hak'ka yürüdü

Bir süredir tedavi görüyordu

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdulkerim Osmanoğlu, kan değerlerinin düşmesi sebebi ile bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi Şam'daki bir hastanede devam eden Merhum Osmanoğlu, serumla besleniyordu. Dündar Abdulkerin Osmanoğlu, akşam saatlerinde rahatsızlığına yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede Hak'ka yürüdü.

Kayıhan Osmanoğlu: Milletimizin başı sağ olsun

Osmanlı Hanedan Ailesi'nin Reisi Şehzade Dündar Abdulkerim Osmanoğlu'nun vefatına ilişkin açıklamada bulunan Kayıhan Osmanoğlu şöyle konuştu: "Amcam Dündar efendinin ciddi sağlık sorunları vardı. Suriye'nin başkenti Şma'da yaşıyordu. Savaş ortamında bulunduğu için kendisini Türkiye'ye getirmek amacıyla çabaladık ancak maalesef bunda muvaffak olamadık. Hanedanımızın reisi Dündar Abdulkerim Osmanoğlu'nun vefatı sebebi ile derin üzüntü içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun."