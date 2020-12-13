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Aktüel "Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser"in sahibi Mihal Gazi'nin türbesine ziyaretçi ilgisi
Aktüel

"Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser"in sahibi Mihal Gazi'nin türbesine ziyaretçi ilgisi

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Mihal Gazi Türbesi, yeni tamamlanan çevre düzenlemesi ve yeşil renkteki ışıklandırmasıyla dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:51:05 -
"Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser"in sahibi Mihal Gazi'nin türbesine ziyaretçi ilgisi

BİLECİK (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan envanter güncelleme çalışmalarında "Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser" olarak kayıt altına alındığı açıklanan Mihal Gazi'nin, Bilecik'in İnhisar ilçesindeki türbesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bakanlığın 5 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında sergilenen kılıcın sahibi Mihal Gazi'nin türbesinin ziyaretçilerinde artış yaşandı.

Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mihal Gazi'nin türbesi, yeni tamamlanan çevre düzenlemesi ve yeşil renkteki ışıklandırmasıyla da dikkati çekiyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köse Mihal olarak da bilinen Mihal Gazi'nin, Bizans döneminde Harmankaya Tekfuru (vali düzeyinde yönetici) iken, Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düştüğünü, yiğitliği ve kahramanlığından dolayı Osman Gazi tarafından affedildiğini söyledi.

Müslüman olarak "Abdullah" adını alan Mihal Gazi'nin, Osman Gazi'nin yakın dostlarından olduğunu belirten Açıkgöz, "Bugüne kadar en eski Osmanlı eseri olarak Osman Gazi'ye ait bir miğferin bulunduğunu biliyorduk. Yeni envanter çalışmalarında en eski eserin Abdullah Mihal Gazi'ye ait bir kılıç olduğu ortaya çıktı ve tüm Türkiye'ye Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu bizim için çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Bakanlığın kılıçla ilgili paylaşımının ardından bölgeye çok sayıda kişinin gelip türbede dua ettiğini belirten Açıkgöz, türbenin yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırladığını sözlerine ekledi.

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