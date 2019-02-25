Osmaniyeli atletlerden Türkiye derecesi Osmaniyeli atletler, Mersin’de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü.

Osmaniyeli atletler, Mersin’de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Mersin’in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı.

Şampiyonaya Osmaniye’den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Oğuzhan Usta U18 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat U18 gülle atmada Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Damla Nur Anar U16cirit atmada Türkiye ikincisi, Mehmet KırcaU16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca U16 cirit atmada Türkiye ikincisi olarak derece elde etti.

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