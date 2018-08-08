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Osmaniye'de firar eden cinayet hükümlüsü, trende yakalandı

Cinayet suçundan çarptırıldığı 16 yıl 3 ay hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden İsmail Aydoğan Çağıltı (26), Adana'da, bindiği trende yakalandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
Osmaniye'de firar eden cinayet hükümlüsü, trende yakalandı

Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan çarptırıldığı 16 yıl 3 ay hapis cezasının infazı için bulunan İsmail Aydoğan Çağıltı, firar etti.

 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Adana'ya gelme ihtimaline karşın otogar ve istasyonlarda önlem aldı. Ekipler, İsmail Aydoğan Çağıltı'yı İncirlik İstasyonu'nda, trende yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından Osmaniye Kapalı Cezaevine teslim etti.

 



Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:21
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