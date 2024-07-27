  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanada, yangınlarla mücadelede 4 ülkeden yardım alacak!

AK Parti'den 'Özür dile' çağrısı: Bu ifadeler CHP'nin görüşüyse çok vahim! Cuma hutbesine yönelik sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağımızın hitlerini baş tacı ettiler!

Hürjet'in İngiltere'deki uçuşu neden bir anda iptal edildi?

Çok büyük iddia: Türkiye, İngiltere'nin emekliye ayırdığı o uçakları satın alıyor! Her an havalanabilirler

Karadeniz'de gerilim! Rusya savaş uçaklarını kaldırdı

Türkiye'yi ayağa kaldıracak zeytinyağı skandalı! Çin duyurdu: Tonlarcasını sattık

KKTC'den tarihi keşif! Devasa kaynak bulundu, saatte 80 ton akıyor, ucu bucağı yok

Trump'tan korkunç açıklama: 3. Dünya Savaşı çok yakın

ABD'yi ülkeden kovup altınlarını Türkiye'ye teslim ettiler! Her yerden altın fışkırıyor
Yerel Osmaniye'de yollar göle döndü!
Yerel

Osmaniye'de yollar göle döndü!

Yeniakit Publisher
2024-07-27 08:46:09 - 2024-07-27 08:46:08

Osmaniye’de sağanak yolları göle çevirirken, araçlar da suya gömüldü.

Osmaniye’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı. Yağışın etkisiyle çok sayıda araç suya gömüldü. İtfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Adnan Menderes Mahallesi’nde park halindeki bir araç, su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı. Cebelibereket Konteyner çarşıda da bazı iş yerleri yağmur sularına maruz kaldı. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. İtfaiye ile AFAD ekipleri çalışma başlatırken, şehrin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.

Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı.
Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı.

Yerel

Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı.

Arnavutköy’de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü
Arnavutköy’de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arnavutköy’de İETT otobüsü su gideri kanalına düştü

Kanala giren çocuk az daha boğuluyordu! İşte o anlar...
Kanala giren çocuk az daha boğuluyordu! İşte o anlar...

Yerel

Kanala giren çocuk az daha boğuluyordu! İşte o anlar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23