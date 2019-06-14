Osmaniye’de yaz spor okulları kayıtları başlıyor Osmaniye Belediyesince, “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

Osmaniye Belediyesince, “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

7 - 14 yaş arası çocukları yönelik Yaz Spor Okulları, basketbol, futbol, voleybol, badminton, tırmanma, dart, izcilik, bocce, satranç, su kanosu, okçuluk, çim hokeyi ve masa tenisi branşlarında açılacak.

17-27 Haziran tarihleri arasındaki kayıtlarda öğrencilerden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi istenirken, kayıt sırasında velilerin de olması gerekiyor. Kayıtlar, belediye girişindeki stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılacak.

1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 11. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkanı sağlanacak.

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