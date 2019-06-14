Osmaniye’de yaz spor okulları kayıtları başlıyor
Osmaniye Belediyesince, “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.14 Haziran 2019 Cuma 16:09
Osmaniye Belediyesince, “Sağlıklı ve eğlenceli bir yaz için” sloganı ile düzenlenen Ücretsiz Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.
7 - 14 yaş arası çocukları yönelik Yaz Spor Okulları, basketbol, futbol, voleybol, badminton, tırmanma, dart, izcilik, bocce, satranç, su kanosu, okçuluk, çim hokeyi ve masa tenisi branşlarında açılacak.
17-27 Haziran tarihleri arasındaki kayıtlarda öğrencilerden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi istenirken, kayıt sırasında velilerin de olması gerekiyor. Kayıtlar, belediye girişindeki stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılacak.
1 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 11. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkanı sağlanacak.
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