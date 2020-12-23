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Aktüel Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayanlara para cezası
Aktüel

Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:49:29 -
Osmaniye'de yayla evinde kumar oynayanlara para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 6 kişiye 34 bin 650 lira ceza uygulandı, ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Katıralağı mevkisinde bulunan kendine ait yayla evinde kumar oynattığı bilgisini aldı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafeyi ihlal ve maske takmamak suçlarından toplam 34 bin 650 idari para cezası verildi. Ev sahibi A.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.


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