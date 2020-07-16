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Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:03:35 -
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.A, H.B, F.A, E.G. ve D.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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