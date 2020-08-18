Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 31 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında 7 kilo 200 gram esrar, 166 gram metamfetamin, 48,38 gram sentetik uyuşturucu, 552,5 gram eroin, 112,48 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden 18'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.