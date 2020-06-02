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Aktüel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:28:34 -
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

19 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araçlarında yapılan aramalarda 100 gram eroin, 213,63 gram metamfetamin, 1 kilo 751 gram esrar, 384,45 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı, 21 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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