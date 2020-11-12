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Aktüel Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
Aktüel

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:47:00 -
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile temas halinde olduğu belirlenen zanlılara operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca, 2 av tüfeği, örgütsel belgeler, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ve dijital malzemeleri ele geçirildi..

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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