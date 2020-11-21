Osmaniye'de sendika üyeleri filyasyon ekibine destek verdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de Sağlık-Sen üyeleri, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarını yürüten filyasyon ekiplerine destek verdi.

Sendika üyeleri, filyasyon ekipleri koordinasyonunda Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların ilaçlarını ikametlerine teslim etti.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Muhittin Çenet, son günlerde artan vaka sayılarının sağlık çalışanlarının yükünü artırdığını söyledi.

Kentteki filyasyon ekibine destek olmak istediklerini ifade eden Çenet, şunları kaydetti:



"İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine destek amaçlı olarak Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalarımıza ilaçlarını teslim etmek için biz de sahaya indik. İlaçların teslim edilmesi noktasında filyasyon ekibine destek veriyoruz. Sendikamızın gençlik ve kadın kolları temsilcileriyle kendi araçlarımızla köyler de dahil olmak üzere hastalarımıza ilaçlarını en kısa sürede ulaştırmak amacıyla yardım etmek istedik. Kovid-19 mücadelemizde büyük fedakarlıklarla mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum.”

Sendika üyeleri, ilaç dağıtımının ardından filyasyon ekibine tatlı ikram etti.

