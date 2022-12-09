Osmaniye'de park halindeki otomobil ve motosiklet küle döndü
Osmaniye'de park halindeki motosiklette yangın çıktı. Alevler otomobile de sıçradı. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde H.D'ye ait park halindeki otomobil ile sepetli motosiklet yanmaya başladı.
Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Düziçi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangının motosikletin aküsünden çıktığının tahmin edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.