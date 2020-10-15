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Aktüel Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı
Aktüel

Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:51:56 -
Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Sinan Baba'nın kullandığı 02 HZ 963 plakalı otomobil, Yenifarsak köyü yakınlarında uçuruma düştü.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Baba ile otomobildeki Bekir Halis (22) ve Turan Baki Kutur (7), Ünzile (16), Kezban ( 28) ve Zeynep Baba (28), Deniz Yücel (8) ile Ferdane Bolat (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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