Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil, Toprakkale-Erzin kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.