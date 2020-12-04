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Aktüel Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası
Aktüel

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:30:25 -
Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 96 kişiye para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 96 kişiye, 97 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki derneklere yönelik yürüttüğü denetimlerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğini tespit etti.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 15 kişiye 47 bin 250 lira para ceza uygulandı.

İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 81 kişiye de 50 bin 400 lira para cezası verildi.

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