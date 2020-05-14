  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmaniye'de kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:08:04 -
Osmaniye'de kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kavga eden 2'si kadın 8 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumarlı köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 2 kişinin hafif yaralandığı kavgayı ayırdı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle, kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı