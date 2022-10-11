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Yerel Osmaniye'de deprem paniği! Vatandaşlar sokaklara döküldü
Yerel

Osmaniye'de deprem paniği! Vatandaşlar sokaklara döküldü

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 19:58:00 -
Osmaniye'de deprem paniği! Vatandaşlar sokaklara döküldü

Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.

Osmaniye'de saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Halk sokaklara döküldü

Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

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