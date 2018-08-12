Osmaniye'de darp edilen kişi kurtarılamadı
Osmaniye'de 13 Temmuz'da bir grup tarafından darp edilen kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.12 Ağustos 2018 Pazar 13:47
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaklaşık bir ay önce Rahime Hatun Mahallesi'nde aralarında akrabalarının da bulunduğu gruptakilerle tartışan Murat Kulak (33) darbedildi.
Darp nedeniyle ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan Kulak, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kulak'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili 3 zanlının arandığı öğrenildi.
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