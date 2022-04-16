  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Osmaniye'de DAEŞ operasyonuna 6 tutuklama
Gündem

Osmaniye'de DAEŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde emir ve infazcı düzeyinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:25:00 -
Osmaniye'de DAEŞ operasyonuna 6 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, infazcı ve emir oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheliler M.E., A.E., A.A.M., A.H., R.M. ve A.H.'nın kente kaçak yollarla gelip, kamufle hayat sürdüğü saptandı.

6 şüpheli yakalandı

12 Nisan'da Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

DHA'nın aktardığına göre Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital malzemelere el konuldu.

Tutuklandılar

Şüpheliler, getirildiği Osmaniye emniyetindeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay