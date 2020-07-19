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Aktüel

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 00:22:27 -
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenli köyü Bağdaş Yaylası mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.D, E.Ş. ve A.B yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.


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