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Yerel Osmaniye'de budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü
Yerel

Osmaniye'de budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:37:00 -
Osmaniye'de budamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren kişi öldü

Karakuyu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Akbörk (67), budamak için çıktığı ağaçta fenalaştı.

Akbörk'ün hareketsiz durduğunu gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Akbörk'ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirledi.

İtfaiye ekiplerince ağaçtan indirilen Akbörk'ün cesedi, morga götürüldü.

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