  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:01:10 -
Osmaniye'de bir sokak karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçedeki Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokak'ta Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Tanı konulan hastaların, filyasyon çalışmalarıyla temas öyküsünün bulunduğu da kaydedilen açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokak giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına, kararın belediye ve muhtarlıkça mahalle camisinden anonslar yapılarak vatandaşlara duyurulmasının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum
Gündem

Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilgili ironik bir paylaşımda ..
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı