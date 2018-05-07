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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Osmaniye'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:30
Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi  üzerinde, Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye  sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21)  ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden  ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye  Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma  başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:30
  1. Osmaniye
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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