Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde, Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.