Osmaniye'de baba ve oğlu kaldıkları çadırda ölü bulundu
OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de kent merkezinde yaşayan baba ve oğlu, köydeki bahçelerine kurdukları çadırda ölü bulundu.
Yarpuz köyünde bahçelerine duvar örme işi için kurdukları çadırda kalan Ahmet (58) ve oğlu Mehmet Demir'den (37) haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Söz konusu bölgeye giden jandarma ekipleri, baba ve oğlunun çadırda cesedine rastladı.
İncelemelerin ardından Ahmet ve Mehmet Demir'in cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.