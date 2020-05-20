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Osmaniye'de baba ile kızını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:51:40 -
Osmaniye'de baba ile kızını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de eniştesi ve kızını tabancayla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde önceki gün aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tabancayla eniştesi Sabri T. ve kızı Selin T'yi yaraladıktan sonra kaçan C.D, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Önceki gün, eniştesi Sabri T. ve kızı Selin T'yi tabancayla yaralayan şüpheli C.D. kaçmış, jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yaralılar Sabri T. ve Selin T. de Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

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