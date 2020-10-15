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Aktüel Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu
Aktüel

Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:03:05 -
Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, sivil toplum kuruluşlarınca Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ermeni güçlerin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla Masalpark Otopark Alanı'nda toplandı.

Osmaniye (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, burada gazetecilere Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın, yakın zamanda sivillere yönelik saldırılara da başladığını hatırlattı.

Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Sarıcan, şunları kaydetti:

"Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kere daha gösteriyor. 1991 yılından bu yana bölgede yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve her görüşme sürecinde Azerbaycan'a ait topraklara saldırmaya ve hukuksuz işgale devam eden Ermenistan, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlardan birini gerçekleştirdi. Şimdi yine sivilleri hedef alarak saldırılarına devam ediyor. Biz Türkiye olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dua eden katılımcılar, konvoy oluşturdukları araçlarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar şehir turu attı.

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