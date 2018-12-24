THY- Euroleague
0553 313 94 23

Osmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına 5 gözaltı

Osmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına karıştığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:22
Osmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına 5 gözaltı

Osmaniye'de son günlerde meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yapan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bir kamyon kasasındaki hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih mahallelerinde, son 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde meydana gelen 7 ayrı araçtan 13 adet akünün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, açık kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H., F.I., H.O., O.S. ve H.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Bir hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikleti ile bir kamyonun yanına gelen şüpheli, kasadaki aküyü kısa sürede yerinden çıkarıp, koyduğu çuval içerisinde aracına yükledikten sonra bölgeden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:22
  1. Osmaniye
  2. akü hırsızlığı
  3. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    1. Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    2. Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını..
    3. Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede..
    4. Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın..
    5. Drift yaptığı videoyu paylaştı, 6 bin..
    6. "Komşu" sağlık hizmetini Edirne'den..
    7. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    8. 'Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren bir..
    9. Takside unutulan altınları polise..
    10. Rusya'dan kritik Türkiye hamlesi!..
    11. Mogadişu'yu kana bulayan Eş-Şebab..
    12. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    13. AÖF final sınavı ne zaman 2019?
    14. Ezine'de kaçak kazıya drone ile..
    15. Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı..
    16. Mansur Yavaş'tan Akşener'e teşekkür..
    17. Vodafone'dan hotspot açıklaması!..
    18. KKTC'den Netanyahu'ya tepki
    19. Yavaş: O iki partiyi ziyaret edeceğim
    20. Galatasaray, menajeriyle görüştü! İşte..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!