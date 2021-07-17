Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.03 olarak açıklanırken derinliği 12.81 km. olarak kaydedildi.
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.03 olarak açıklanırken derinliği 12.81 km. olarak kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23