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Gündem Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 05:29:00 -
Osmaniye'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'da yer alan bilgilere göre Osmaniye Kadirli'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 05.03 olarak açıklanırken derinliği 12.81 km. olarak kaydedildi.

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