Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2 katlı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatısına çıkan Cemal Gürsel Erken (56) dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Erken, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erken'in, servis şoförlüğü ve ilçenin amatör kulübü Düziçi Gençlerbirliğinin taraftar grubu liderliğini yaptığı öğrenildi.