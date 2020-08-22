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Aktüel Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü
Aktüel

Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:21:52 -
Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2 katlı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatısına çıkan Cemal Gürsel Erken (56) dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Erken, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erken'in, servis şoförlüğü ve ilçenin amatör kulübü Düziçi Gençlerbirliğinin taraftar grubu liderliğini yaptığı öğrenildi.

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