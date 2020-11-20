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Aktüel Osmaniye'de 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantinaya alındı
Aktüel

Osmaniye'de 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:41:37 -
Osmaniye'de 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantinaya alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokakta karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı bölgelerdeki pozitif vakalar ve temaslılar nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrol altına almak amacıyla bugünden itibaren ikinci bir emre kadar merkeze bağlı Akyar köyü, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mahallesi ile merkez Gebeli Mahallesi 10553 Sokak ve Karaçay ile Cumhuriyet mahalleleri ortak 6002 Sokak'ın karantinaya alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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